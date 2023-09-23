Отмыли окна без мыла, химии и дорогущих спреев: сходили на кухню за этим средством

По осени хозяйки наводят порядок на окнах, пока не наступили морозы, тщательно моют стеклопакеты. Чтобы сэкономить на дорогущих моющих средствах и спреях, некоторые вообще не тратят деньги, а используют по старинке бабушкины способы.

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Так, давно известно, что окна отлично отмывает крахмал. Он отлично справляется с грязью на стеклах, не оставляет после себя разводов.

Раствор для мытья с крахмалом готовится просто. На 1 л чистой воды берут 1 ст ложку крахмала. И моют окна. После процедуры стекла отдельно протирают сухой тряпкой из микрофибры.

По материалам сайта Belnovosti