Что сделать с малиной осенью, чтобы дала богатый урожай: крупная и сладкая вымахает

Осенью бросать на произвол судьбы кустарники и грядки опрометчиво. Ведь впереди у них – настоящее испытание холодом, которое напрямую отразится на урожайности следующим летом. Малине требуется забота и уход, без которых не видать сладкой и крупной ягоды.

Первым делом малину обрезают от сухих старых и больных веток, а также бесполезных побегов. Чтобы растение на них не тратило силы и питательные вещества, убирают их под самый корень, и верхушки у здоровых подрезают где-то на 15 см.

Если грядет холодная зима, малину обязательно подвязывают, наклоняя к земле, опавшую листву убирают – пользы не даст, только мыши могут завестись. Также грядку с малиной мульчируют на 10 см навозом, загораживают для снега от сквозняков.

По материалам сайта Belnovosti