Смородина вымахает крупнее вишни, если внести под куст это чудо в сентябре: финал дачного сезона все ближе

По осени садоводы не только убирают огород и готовят растения и деревья к зимовке, но и вносят последние и важные подкормки. Наряду с клубникой удобряют и смородину, чтобы в следующем сезоне получить на 30-50% больше урожая, а ягод – крупнее, чем вишни.

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В сентябре и октябре под смородиновые кусты вносят смесь аммофоса и сульфата калия. Его разводят в пропорции 2 к 1, то есть килограмм аммофоса перемешивают с 0,5 кг сульфата калия. И в сухом виде насыпают на грядку 4-5 ложек смеси.

Чтобы смородина не болела, осенью ее также обрабатывают фунгицидами широкого спектра действия.

По материалам сайта Belnovosti