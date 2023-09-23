Две стирки подряд - благо или беда для машинки: выяснили и теперь поступаем только так

Каждая хозяйка, устраивая большую стирку, задумывалась хотя бы раз, а правильно ли она поступает, загружая одну за другой и гоняя по кругу свою технику. Между тем, оказывается, что так делать нельзя.

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Специалисты не рекомендуют запускать второй раз машинку, если она только что закончила первую стирку.

Чтобы продолжить перестирывать вещи, желательно выждать хотя бы два часа между загрузками. Так техника успеет перезагрузиться. В день циклов можно делать не больше двух. А в неделю – не более 4-5 стирок. Иначе машинка просто сократит свой срок службы и раньше выйдет из строя.

По материалам сайта Belnovosti