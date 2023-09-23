Зачем хозяйки сжигают дома лавровый лист: как узнали, до сих пор в шоке

Не многие знают, что лавровый лист можно использовать не только как приправу, но и по самому разному назначению. Это растение обладает антисептическими свойствами, и часто его добавляют в воду для мытья полов – очищает и освежает идеально.

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Кроме того, некоторые хитрые хозяюшки поджигают лаврушку дома, и делают это для того, чтобы очистить воздух от неприятных запахов. А в спальне – чтобы избавиться от головной боли. А если в доме кто-то простыл, то ежедневно так обеззараживают воздух.

Надо взять несколько листочков, поджечь и тут же потушить так, чтобы лавр начал тлеть. Затем положить в металлическую или керамическую тару. Будет только польза.

По материалам сайта Belnovosti