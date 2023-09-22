Можно выдыхать: стало известно, сколько будет стоить доллар в 2024 – 2026 годах

Прекрасные перспективы открываются для национальной валюты. Можно выдыхать, стало известно точно, что доллар не взлетит выше ста рублей, а будет торговать в пределах 95-ти рублей. Это в ближайшее время.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, к концу 2023 года американская валюта будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года еще дешевле.
«К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар», - заявил Максим Решетников на заседании Правительства в эту пятницу, 22 сентября.
По материалам 1prime.ru