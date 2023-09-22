Можно выдыхать: стало известно, сколько будет стоить доллар в 2024 – 2026 годах

Прекрасные перспективы открываются для национальной валюты. Можно выдыхать, стало известно точно, что доллар не взлетит выше ста рублей, а будет торговать в пределах 95-ти рублей. Это в ближайшее время.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, к концу 2023 года американская валюта будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года еще дешевле.

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