Замачиваем белье в этом растворе на 12 часов: серость уйдет, краски будут ярче — японский способ стирки

Пожалуй, самые грязные вещи в любом доме - это кухонные полотенца. Попробуйте отстирать их с помощью японского метода, когда смешиваются растительное масло, отбеливатель и порошок.

После такой стирки полотенца будут как новые, серость исчезнет, а краски станут ярче.

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