Замачиваем белье в этом растворе на 12 часов: серость уйдет, краски будут ярче — японский способ стирки

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Как привести в первозданный вид сильно загрязненные кухонные полотенца.

Пожалуй, самые грязные вещи в любом доме - это кухонные полотенца. Попробуйте отстирать их с помощью японского метода, когда смешиваются растительное масло, отбеливатель и порошок.

После такой стирки полотенца будут как новые, серость исчезнет, а краски станут ярче.

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В ведре горячей воды нужно развести две столовых ложки отбеливателя, столько же подсолнечного масла и стакан стирального порошка. Хорошо перемешать и положить в ведро загрязненные вещи. Замачивать в течение 12 часов, затем постирать и наслаждаться результатом.

По материалам remontkit.ru

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