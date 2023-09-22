Замачиваем белье в этом растворе на 12 часов: серость уйдет, краски будут ярче — японский способ стирки

Пожалуй, самые грязные вещи в любом доме - это кухонные полотенца. Попробуйте отстирать их с помощью японского метода, когда смешиваются растительное масло, отбеливатель и порошок.
После такой стирки полотенца будут как новые, серость исчезнет, а краски станут ярче.
В ведре горячей воды нужно развести две столовых ложки отбеливателя, столько же подсолнечного масла и стакан стирального порошка. Хорошо перемешать и положить в ведро загрязненные вещи. Замачивать в течение 12 часов, затем постирать и наслаждаться результатом.
По материалам remontkit.ru