Не 96 и даже не 95 рублей: стало известно об обрушении доллара до 28 сентября

Рубль на этой неделе вел себя довольно стабильно во время торгов на Московской валютной бирже. В эту пятницу он торговался в пределах 96 рублей за доллар и 102,6 — за евро.
Финансовые аналитики уверены, что на будущей неделе доллар продолжит обрушаться. К 28 сентября — дате пика уплаты налогов — мы увидим на валютных торгах цифры, которых не было уже давно. Доллар будет стоить не 96 и даже не 95 рублей.
«Рубль до конца сентября может даже укрепиться до 94–94,5 за доллар на фоне налогового периода, который уже начинается и будет длиться до 28 числа», — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
По материалам life.ru