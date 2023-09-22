Не 96 и даже не 95 рублей: стало известно об обрушении доллара до 28 сентября

Рубль на этой неделе вел себя довольно стабильно во время торгов на Московской валютной бирже. В эту пятницу он торговался в пределах 96 рублей за доллар и 102,6 — за евро.

Финансовые аналитики уверены, что на будущей неделе доллар продолжит обрушаться. К 28 сентября — дате пика уплаты налогов — мы увидим на валютных торгах цифры, которых не было уже давно. Доллар будет стоить не 96 и даже не 95 рублей.

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