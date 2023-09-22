Вносим этот порошок за месяц до морозов под каждый куст: защищаем розы от болезней — легко перезимуют, весной зацветут еще ярче

Это удобрение из яичной скорлупы подходит кустам роз, которым уже больше двух лет. Яичная скорлупа — бесценная подкормка, которая содержит массу полезных элементов для растений. Это кальций, калий, фосфор и микроэлементы, такие как йод, марганец, цинк, железо, молибден.

Скорлупа повышает иммунитет растений и их стрессоустойчивость. Благодаря этой подкормке розы легче перезимуют, не будут болеть, а весной зацветут ярче прежнего.

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