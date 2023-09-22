Несколько капель в тюбик: даже самая засохшая тушь будет как новая — однородная, стойкая, легко наносится на ресницы

Так случается, тушь подсыхает и плохо ложится на ресницы. Но это вовсе не повод ее выбрасывать и бежать в магазин покупать новую. Дорогую и качественную тушь вполне можно реанимировать, и она еще долго прослужит вам, делая выразительным взгляд.
Оживить высохшую тушь можно с помощью обычного черного чая.
Чай нужно заварить покрепче и сделать его сладким. Затем с помощью пипетки добавить несколько капель чая в тюбик с тушью.
Через несколько часов тушью можно будет пользоваться. Она станет плотной, однородной, стойкой, а ваши ресницы - длинными.
По материалам vashvolos.com