Несколько капель в тюбик: даже самая засохшая тушь будет как новая — однородная, стойкая, легко наносится на ресницы

Чай нужно заварить покрепче и сделать его сладким. Затем с помощью пипетки добавить несколько капель чая в тюбик с тушью.

Через несколько часов тушью можно будет пользоваться. Она станет плотной, однородной, стойкой, а ваши ресницы - длинными.

По материалам vashvolos.com