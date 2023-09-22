Несколько капель в тюбик: даже самая засохшая тушь будет как новая — однородная, стойкая, легко наносится на ресницы

Девушка наносит тушь на ресницы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не привык выбрасывать деньги на ветер.

Так случается, тушь подсыхает и плохо ложится на ресницы. Но это вовсе не повод ее выбрасывать и бежать в магазин покупать новую. Дорогую и качественную тушь вполне можно реанимировать, и она еще долго прослужит вам, делая выразительным взгляд.

Оживить высохшую тушь можно с помощью обычного черного чая.

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Чай нужно заварить покрепче и сделать его сладким. Затем с помощью пипетки добавить несколько капель чая в тюбик с тушью.

Через несколько часов тушью можно будет пользоваться. Она станет плотной, однородной, стойкой, а ваши ресницы - длинными.

По материалам vashvolos.com

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