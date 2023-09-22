Этот копеечный спрей поможет идеально отгладить вещи: обходимся без утюга, экономим деньги и время

Утюг и рубашка на гладильной доске. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, у кого в приоритете экономия во всем.

Чтобы идеально отгладить постельное белье, шторы или полотенца, можно вполне обойтись без утюга. 

Этот способ поможет сэкономить не только деньги - ведь вам не придется пользоваться электричеством, но и время. 

Сбрызнув белье этим копеечным средством, вы легко избавитесь от заломов на ткани, и утюг будет не нужен.

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Спрей для обработки вещей можно сделать своими руками. В его составе кондиционер для волос и вода.

На стакан воды нужно взять столовую ложку кондиционера, все смешать, перелить в пульверизатор и обработать вещи. Дать им высохнуть и наслаждаться их отглаженным видом.

По материалам The Sun

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