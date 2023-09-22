Этот копеечный спрей поможет идеально отгладить вещи: обходимся без утюга, экономим деньги и время

Чтобы идеально отгладить постельное белье, шторы или полотенца, можно вполне обойтись без утюга.
Этот способ поможет сэкономить не только деньги - ведь вам не придется пользоваться электричеством, но и время.
Сбрызнув белье этим копеечным средством, вы легко избавитесь от заломов на ткани, и утюг будет не нужен.
Спрей для обработки вещей можно сделать своими руками. В его составе кондиционер для волос и вода.
На стакан воды нужно взять столовую ложку кондиционера, все смешать, перелить в пульверизатор и обработать вещи. Дать им высохнуть и наслаждаться их отглаженным видом.
По материалам The Sun