Отстирывает вообще все: специалисты Роскачества назвали самый лучший стиральный порошок — сделан в России

Полки с бытовой химией в супермаркете. Фото: Global Look Press

Ни один импортный стиральный порошок с этим не сравнится.

Эксперты Роскачества проверили стиральные порошки, которые продаются в наших магазинах, и назвали самый лучший.

Максимальное количество баллов набрал стиральный порошок, который производится в России. Запомните его название — «Аист». Он получил максимальную оценку в пять баллов.

«Аист» отстирывает вообще все, ему под силу избавить белье от моторного масла, пота, молока, крови, чая и глины. 

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Стоит добавить, что высокие оценки экспертов Роскачества получили и другие стиральные порошк: Burti (4,99 балла), Dosia (4,74), Aiel (4,74) и Reflect (4,5).

По материалам sportkp.ru

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