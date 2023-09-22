Отстирывает вообще все: специалисты Роскачества назвали самый лучший стиральный порошок — сделан в России

Эксперты Роскачества проверили стиральные порошки, которые продаются в наших магазинах, и назвали самый лучший.

Максимальное количество баллов набрал стиральный порошок, который производится в России. Запомните его название — «Аист». Он получил максимальную оценку в пять баллов.

«Аист» отстирывает вообще все, ему под силу избавить белье от моторного масла, пота, молока, крови, чая и глины.

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