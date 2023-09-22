В обменниках выстроятся очереди: озвучен курс доллара в канун 1 октября — никто не ждал такого скачка

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Финансовые эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить рубль до конца осени.

Сейчас доллар торгуется на уровне 96 рублей. Поддержку национальной валюте оказывают несколько факторов - это и действия монетарных властей, и приближение налогового периода.

Финансовые эксперты прогнозируют, что к концу октября доллар подешевеет еще на несколько пунктов. А к концу осени и вовсе будет стоить порядка 90 рублей. Такого скачка доллара вниз никто не ожидал.

Так что, скорее всего, в обменниках выстроятся очереди из желающих купить валюту по выгодному курсу.

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«По совокупности факторов мы ожидаем укрепления рубля, и ограничительные меры властей могут этому посодействовать. Ближайший ориентир — 92,5 за доллар, а до конца осени не удивимся и 90», отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По материалам life.ru

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