В обменниках выстроятся очереди: озвучен курс доллара в канун 1 октября — никто не ждал такого скачка

Сейчас доллар торгуется на уровне 96 рублей. Поддержку национальной валюте оказывают несколько факторов - это и действия монетарных властей, и приближение налогового периода.
Финансовые эксперты прогнозируют, что к концу октября доллар подешевеет еще на несколько пунктов. А к концу осени и вовсе будет стоить порядка 90 рублей. Такого скачка доллара вниз никто не ожидал.
Так что, скорее всего, в обменниках выстроятся очереди из желающих купить валюту по выгодному курсу.
«По совокупности факторов мы ожидаем укрепления рубля, и ограничительные меры властей могут этому посодействовать. Ближайший ориентир — 92,5 за доллар, а до конца осени не удивимся и 90», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
По материалам life.ru