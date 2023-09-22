В обменниках выстроятся очереди: озвучен курс доллара в канун 1 октября — никто не ждал такого скачка

Сейчас доллар торгуется на уровне 96 рублей. Поддержку национальной валюте оказывают несколько факторов - это и действия монетарных властей, и приближение налогового периода.

Финансовые эксперты прогнозируют, что к концу октября доллар подешевеет еще на несколько пунктов. А к концу осени и вовсе будет стоить порядка 90 рублей. Такого скачка доллара вниз никто не ожидал.

Так что, скорее всего, в обменниках выстроятся очереди из желающих купить валюту по выгодному курсу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».