Любимый «десерт» розы из биогумуса — смешали с водой и вылили под куст: повторяем раз в месяц

Едва ли роза будет пышно цвести там, где все заросло сорняками. Эта культура нуждается в постоянном уходе, и чуткие садоводы это понимают, как никто. Весной и особенно поздней осенью нужно позаботиться о компосте, который является источником легкоусвояемых минеров. Его нужно рассыпать вокруг розовых кустов — толщиной 2–2,5 см.

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Опытные дачники смешивают компост с почвой, что повышает процесс впитывания микроэлементов. Вносить под розовый куст можно и навоз. Обычно это делают в марте или в октябре. Его также смешивают с верхним слоем почвы.

Большую пользу розам принесет полезный состав — и это биогумус. Это средство нужно смешать с водой в пропорции 1:2, готовый состав перелить в лейку. Под розовый куст удобрение можно вносить раз в месяц. И этого будет достаточно. Попробуйте!

По материалам belnovosti.by