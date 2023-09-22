Очистки от картошки теперь закапываем в землю, не выбрасываем — почва стала плодородной, на вес золота

Агроном Анастасия Коврижных поделилась советом, как повысить плодородность почвы. Раньше просто выбрасывали кожуру и очистки от картофеля — не понимали, что они на вес золота. Эти непригодные остатки нужно закопать на участке: кожура картофеля станет лучшим удобрением, которое напитает истощенный грунт, сделает его плодородным. Учитесь!
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Закапывать кожуру картофеля лучше под смородиной. Ягоды будут расти крупными и сладкими.
Из картофельных очисток можно сварить любые отвары и настои. Обычно это удобрение опытные дачники используют для рассады, чтобы укрепить молодые посадки.
По материалам belnovosti.by