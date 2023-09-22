Очистки от картошки теперь закапываем в землю, не выбрасываем — почва стала плодородной, на вес золота

Агроном Анастасия Коврижных поделилась советом, как повысить плодородность почвы. Раньше просто выбрасывали кожуру и очистки от картофеля — не понимали, что они на вес золота. Эти непригодные остатки нужно закопать на участке: кожура картофеля станет лучшим удобрением, которое напитает истощенный грунт, сделает его плодородным. Учитесь!

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