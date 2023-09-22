Одна чайная ложка, и мошки из горшков исчезнут навсегда — даже с улицы не залетят

Существует проверенный временем способ — как быстро избавиться от мошек в горшках домашних растений. Средство не содержит токсические и химические вещества в своем составе.

С личинками мошек отлично справляется сухой гранулированный чеснок, который можно купить в любом продуктовом магазине. Он является природным антисептиком.

Для начала удалите из горшка слой земли около 2–3 сантиметров. Далее внесите в один горшок одну чайную ложку чеснока без горки. Распределите ингредиент равномерно по земле, чтобы захватить все участки.

После этого разведите в одном литре воды одну столовую ложку перекиси водорода. Перемешайте и обильно опрыскайте поверхность почвы.

Сверху досыпьте землю до прежнего уровня.

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