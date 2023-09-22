Что нужно сделать со взрослой яблоней — срезаем верхушку на два метра: летом собираем яблоки тоннами

Как и многие другие садовые деревья, а также плодовые кустарники, взрослая яблоня нуждается в особом уходе. Осенью стоит провести важную процедуру, но сделать это нужно уже после того, как листья станут желтыми, а все плоды будут собраны. И вот почему!

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Так хорошо будут видны все сухие и больные ветки. Нужно аккуратно их убрать — провести механическую чистку и прореживание.

Кроме того, опытные садоводы рекомендуют срезать верхушку яблони на два метра. Это поможет снизить крону и простимулировать рост боковых побегов. Весной яблоня буквально «омолодится», у нее появятся новые побеги, цвести будут бурно, что обеспечит двойной урожай яблок. Попробуйте!

По материалам belnovosti.by