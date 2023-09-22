«Авито» начнет доставлять заказы через пункты выдачи «Яндекс.Маркета»

Заказы с «Авито» можно будет получать в пунктах выдачи «Яндекс.Маркета». Популярный сервис для размещения объявлений тестирует возможность отправки товаров в ПВЗ маркетплейса.

«В октябре к сети «Авито-доставки» присоединятся около 8 тысяч пунктов выдачи заказов «Яндекс.Маркета» в более чем 100 городах России», — говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что через ПВЗ «Яндекса» можно будет отправлять и получать посылки до 12 килограммов. Максимальная стоимость заказа на старте проекта составит 15 тысяч рублей, в перспективе лимит планируется повысить до 150 тысяч. Срок хранения оправления — до семи дней, его можно будет продлить еще на неделю.

Также клиенты смогут воспользоваться услугами сервиса «Яндекс.Доставка», отслеживание посылки будет доступно в приложении «Яндекс Go». При получении заказа у покупателя будет 15 минут на проверку товара, в течение которых от него можно будет бесплатно отказаться. Деньги за заказ будут переведены продавцу только после получения посылки.