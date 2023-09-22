Как правильно поливать драцену — стимулирует бурный рост, избавились от желтизны: листья крепкие, сочные

Агроном Анастасия Коврижных назвала главные ошибки в уходе за драценой. Этот комнатный цветок отличается своей неприхотливостью. Однако многие переливают корни растения, провоцируя гниение, чахлость, вялость и увядание. Рассказываем, как на самом деле нужно ухаживать за драценой, чтобы избавиться от желтизны на листьях — будет цвести пышно, сочно, ярко-зелеными листочками.

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