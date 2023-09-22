Огурцы зреют на глазах до октября — секрет в подкормке, найдена идеальная

Продлить плодоносность огурцов можно и нужно. И делают это за счет подкормки, которая работает на все 100%. В итоге растения будут давать урожай вплоть до октября.

В данный период времени огурцы остро нуждаются в азоте, калии, фосфоре и магнии. Это нужно для того, чтобы предотвратить развитие болезней.

Смешайте в ведре воды одну чайную ложку суперфосфата, 0,5 чайной ложки мочевины, столько же кальциевой селитры и одну столовую ложку калимагнезии. Тщательно перемешайте и поливайте огурцы после полива. На каждый куст должен уйти максимум один литр подкормки.

Уже через два дня у вас начнут формироваться новые завязи.

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