Огурцы зреют на глазах до октября — секрет в подкормке, найдена идеальная

Продлить плодоносность огурцов можно и нужно. И делают это за счет подкормки, которая работает на все 100%. В итоге растения будут давать урожай вплоть до октября.
В данный период времени огурцы остро нуждаются в азоте, калии, фосфоре и магнии. Это нужно для того, чтобы предотвратить развитие болезней.
Смешайте в ведре воды одну чайную ложку суперфосфата, 0,5 чайной ложки мочевины, столько же кальциевой селитры и одну столовую ложку калимагнезии. Тщательно перемешайте и поливайте огурцы после полива. На каждый куст должен уйти максимум один литр подкормки.
Уже через два дня у вас начнут формироваться новые завязи.
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