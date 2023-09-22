Как подготовить хосту к мягкой зимовке — оставляем пеньки в октябре: удаляем побеги на высоте 5–10 см от земли

Опытные садоводы знают, что хоста нуждается в особом уходе. Агроном Анастасия Коврижных рассказала о том, что нужно сделать с этим дачным растением, чтобы оно мягко перезимовало. Важным этапом станет обрезание побегов. Эту процедуру, по словам эксперта, лучше проводить в более холодный сезон, в октябре-ноябре, когда листья хосты завянут и пожелтеют. Это и будет сигналом, что пора отправить цветок на зимовку.

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Агроном советует использовать только чистый продезинфицированный инструмент, лучше всего подержать секатор или садовые ножки в растворе марганцовки. Удалить нужно все побеги — надземные части растения на высоте 5–10 сантиметров от земли. Оставляем лишь пеньки, они не должны быть слишком длинными (это способствует процессу гниения). Срезать корни не нужно — так хоста будет получать питание.

По материалам belnovosti.by