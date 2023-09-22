Что надо сделать с грядкой после удаления кустов томатов — пошаговая инструкция

Кусты томатов надо удалять на грядках с корнем уже в сентябре — перед первыми холодами. Потому что они все равно замерзнут и тянуть смысла нет.

Как только ботву убрали — в первую очередь продезинфицируйте почву и конструкцию теплицы. Лучше всего в данном случае использовать фунгициды на основе меди. Самый простой вариант — медный купорос. Это поможет уничтожить грибковые инфекции. Перед этим перекапывать грядки не надо.

Через неделю после первой процедуры обработайте грунт препаратами триходермин и «Байкал М1». Это делают для того, чтобы восстановить в земле полезные микроорганизмы.

Далее вносим удобрение — перегной, солому, торф, яичную скорлупу и песок. Все это улучшает структуру почвы. Также земле нужны калий и магний.

Потом сеем сидераты — горчицу или масляничную редьку. Когда они подрастают до 25 см — грядку можно перекопать.

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