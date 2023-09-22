Подкормка для клубники осенью — урожай побьет все рекорды: чем укрыть и как обрезать перед заморозками

Осенью клубнику надо обязательно удобрять. И тогда в новом сезоне урожай будет бить все рекорды. Подкормку идеально вносить именно осенью — в тот период, когда растение особенно уязвимо перед холодами и болезнями. Лучшее время — сентябрь и октябрь.

После сезона клубника остро нуждается в фосфоре и калии. Эти элементы отвечают за закладку цветочных почек и развитие корневой системы. Отлично подойдут два килограмма фосфата и один килограмм сульфата калия. Смешайте и внесите в рыхлую почву.

Потом удалите у клубники пожухлые листочки. Вырежете все старые усы. Это позволит улучшить проветривание кустов.

Также важно провести осеннюю обработку растений от вредителей. Используйте любые понравившиеся вам средства.

Перед наступлением заморозков клубнику надо обязательно укрыть соломой, тогда она не вымерзнет.

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