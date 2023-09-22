Навоз больше не покупаем: рассыпали белый порошок по земле осенью и весной - земля плодородная и рыхлая

В последние годы дачники все больше удобряют почву натуральными удобрениями для того, чтобы потом не употреблять химию в пищу. Такие подкормки быстрее восстанавливают плодородие грунта и способствуют обильному росту растений.

Достаточно смешать всего два ингредиента и внести осенью и весной под любые посадки. Земля насыщается микро и макроэлементами, растения в итоге растут как на дрожжах.

Речь идет о золе. Компоненты, содержащиеся в этом удобрении, не вымываются долгое время из земли. В золе есть кальций, калий, фосфор и цинк. Все это помогает корневой системе быстро развиваться. Плюс зола раскисляет почву.

Второй важный ингредиент - молотая скорлупа от яиц. В земле она разлагается 1-1,5 года. Это незаменимый кальций для растений. Удобрение также улучшает обменные процессы и укрепляет корни, повышая иммунитет растения.

Смешайте два килограмма золы с одним килограммом молотой скорлупы и просто рассыпьте по грунту. Почва станет мегаурожайной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».