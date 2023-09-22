На какую высоту надо обрезать гортензию осенью - весной цветы покроются густыми шапками

Для того, чтобы убрать гортензию на зиму - в первую очередь, срезаем все шапки соцветий. Иначе снег их сломает, и растение у вас станет однобоким, некрасивым.

Важно понимать, что чем выше вы будете делать обрезку - тем мельче у вас будут соцветия на следующий год. И так будет год за годом.

Поэтому лучше всего на каждой ветке оставлять 2-3 междоузлия. Это почки, которые распустятся весной. Остальное убираем.

Обрезку мы делаем на здоровых ветках, которые смотрят вверх. А побеги, растущие в бока, мы обрезаем полностью. Они слабые и не дадут основному растению развиваться должным образом, они будут лишь отнимать питательные вещества.

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