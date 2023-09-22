Самые урожайные сорта томатов на 2024 год — дачники уже сейчас сметают с полок

Опытные дачники составили свой рейтинг идеальных сортов томатов. И в 2024 году будут популярны сразу несколько видов растений. Плоды вкусные, мясистые, со средней плотностью кожицы. А это значит, что такие помидоры идеально подходят для засолок.

Первый сорт - «полбиг». Это среднепоздний гибрид для выращивания в открытом грунте. Растение мощное, высотой 80 сантиметров, выносливое. По завязливости никогда не подводит.

Плоды крупные, достигают 300 грамм, ярко красного цвета.

Также хороший сорт «обские купола». Помидоры раннеспелые, внешне похожи на хурму. Эти томаты приспособлены к жестким погодным условиями, выращивается в открытом грунте.

Кусты просто завалены плодами, само растение низкорослое, до 60 сантиметров в высоту.

И присмотритесь к сорту «яки». Это одни из самых неприхотливых томатов, за которыми практически не надо ухаживать. Стебли крепкие, устойчивые, листья плотные.

Пасынковать и формировать их не надо. Плоды сливовидной формы, на вкус сладкие.

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