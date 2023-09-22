Как правильно обрезать на зиму смородину — сколько веток оставляем, они нужны для урожая

Перед тем, как обрезать осенью смородину — обратите внимание на загущенность куста. Удаляйте снизу все слабые, однолетние побеги и те ветки, которые растут в бок.

На кусте в итоге должны остаться 2–3 однолетние ветки, которые дадут урожай через два года. Оставьте три двухлетние ветки и парочку трехлетних. Такие побеги как раз дадут ягоды уже в новом сезоне.

Остальное удаляйте, не глядя.

Многие не обрезают смородину десятилетиями, но тогда растению надо много питания. И это нерационально с точки зрения финансов.

Обрезать смородину лучше всего в начале осени, сразу после сбора урожая. Обычно это середина или конец сентября, в зависимости от региона.

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