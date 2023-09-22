Как омолодить увядшую старушку-герань — избавляемся от побегов: на голой палке прут мохнатые шапки

Особого ухода требует даже вялая старушка-герань — опытные садоводы знают, что омолодить можно любое растение. Достаточно подобрать правильный уход и подпитку.

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Во-первых, чахлая домашняя герань в горшке требует основательной обработки. В сентябре-октябре нужно убрать все мертвые побеги примерно на 12 сантиметров. Весной голые палки покроются листьями и мохнатыми цветами.

Во-вторых, образовавшиеся «ранки» после технического вмешательства нужно обработать.

Чтобы заставить герань цвети, просто подкормите ее удобрением из обыкновенного аптечного йода. За сутки до этого нужно обильно полить грунт. На 1 литр воды добавляем каплю йода. И следом 1 мл перекиси водорода.

С помощью лейки раствор выливают в почву по краям стенок горшка. На листья и другие части растения он попасть не должен. На один горшок достаточно 50 мл раствора. Поливаем герань этим удобрением 1 раз в 3 недели.

По материалам дзен-канала «Все о комнатных и садовых растениях»