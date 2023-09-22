Орхидеи покроются шикарными шапками — проверенное удобрение садоводов

Сначала полейте растение обычной водой и оставьте на 15 минут. Далее разведите в одном литре воды 10 грамм сухих дрожжей и одну столовую ложку сахара. Тщательно перемешайте раствор и оставьте на два часа постоять.

Теперь разведите удобрение с водой в соотношении 1:5, и поливайте орхидеи под корень. Цветы уже через несколько дней начнут формировать шикарные бутоны.

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