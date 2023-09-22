Замиокулькас пошел в рост, «омолодился» — две таблетки на горшок: мгновенный стимулятор за 65 рублей

Ухаживать приходится не только за садовыми растениями, но и горшочными. Опытные садоводы знают, что замиокулькас требует особого внимания — правильного полива и удобрения. Зачастую после того, как цветок пересаживают, он начинает вянуть, его листья сохнут и опадают. Это первый сигнал, что замиокулькас нуждается в поддержке сил — хотя бы в самом дешевом, но действенном эликсире.

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Рецепт удобрения прост! В его основе недорогое средство за 65 рублей и это янтарная кислота. Для начала нужно измельчить две таблетки этого средства и добавить 3 мл аммиака — все это растворяем в 1 литре воды. Далее средство нужно процедить. Этим удобрением поливаем растение под корень. Оно действует как стимулятор роста — оздоравливает и омолаживает. Этот эликсир можно также распрыскивать на листья с помощью пульверизатора.

По материалам Дзен-канала «Цветущий фикус»