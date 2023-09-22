Как правильно обрезать крыжовник осенью - какие побеги удаляем полностью, а какие наполовину

Прежде чем обрезать крыжовник - на руки надо надеть перчатки, так как на нем много шипов. Приступайте к обрезке лучше поздней осенью, когда заморозки за окном уже установились. В центральных регионах России это, как правило, начало ноября.

Если крыжовник не обрезать на зиму, то кустарник может заболеть мучнистой росой. Также он разрастется весной так, что вы к нему просто не подступитесь.

В первую очередь, обрезаем секатором побеги, которые расположены горизонтально земли, то есть растут в сторону. Не оставляйте пеньки. Убирайте также старые ветки, но не все, а только засохшие.

Тонкие и слабые побеги, которые смотрят в центр куста, тоже удаляйте. Они будут закрывать свет основному растению.

Остальные ветки укоротите на два раза.

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