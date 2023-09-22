Как быстро починить молнию на одежде — берем трубочку от сока и зубочистку

На новых вещах молнии работают хорошо, но со временем они изнашиваются. И не обязательно в данном случае обращаться в ателье, чтобы вам полностью заменили замок. Попробуйте решить проблему самостоятельно.

Возьмите любую пластиковую трубочку для сока или коктейля. Отрежьте от нее небольшой кусочек и порежьте вдоль. Расправьте и согните пополам, расправьте края.

Чтобы зафиксировать новую складку — закрепите ее прищепкой.

Далее возьмите зубочистку, отломите пополам и смажьте клеем посередине. Приклейте к этому месту нашу заготовку из трубочки. Закрепите скрепкой, чтобы клей быстрее схватился.

Теперь приступайте к замку. Приклейте наше «ноу-хау» возле молнии до перелома. Теперь молния будет держаться и не выпадать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».