Методом «две таблетки» напитали истощенный грунт — почва как после двух тонн перегноя: плодородная

Опытные дачники знают, что ухаживать нужно не только за растениями и посадками на огороде, но и за почвой, которая теряет микроэлементы.

Известно, что на истощенной земле не получится вырастить достойный урожай. Грунт, как бы странно это не звучало, тоже нуждается в подпитке.

Если внести удобрение для почвы правильно, то уже весной она станет вновь плодородной, все дефициты будут восполнены. Почва после этого секретного эликсира как после двух тонн перегноя — питательная, «омолодившаяся».

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Рецепт удобрения прост! Для начала нужно развести 2 таблетки фурацилина (продается в любой аптеке) в 10 литрах теплой отстоянной воды. Таблетки лучше всего раскрошить. Затем в эту смесь нужно добавить 1 ч.л. йода. Тщательно перемешиваем настойку и употребляем по назначению — поливаем огород, напитывая грунт.

Обратите внимание: подкормку почвы нужно проводить только осенью.