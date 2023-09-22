Внесли «сладенькую» таблетку в любое домашнее растение — заменит мешок удобрений

В осенний период можно безопасно подкармливать любые домашние растения. Это копеечное аптечное средство, в результате которого цветы на подоконнике станут более устойчивые к неблагоприятным условиям из-за начала отопительного сезона, они меньше болеют, быстрее растут и раньше зацветают.
Подкормка не содержит в своем составе токсичные вещества.
В данный период растения любят что-то «сладенькое». И глюкоза из аптеки им быстро поможет восстановить силы.
Разведите одну измельченную таблетку глюкозы в одном литре воды. Хорошо перемешайте и после полного растворения препарата опрыскивайте кроны.
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