Обрезаем розу только так и никак иначе — мягко перезимует в снегопад и в минус 20: весной оживет сама

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Обрезать розу вы успеете и до заморозков. Примерно в конце ноября, не раньше. Цветку нужно дать шанс привыкнуть к температурным качелям, так растение точно мягко перезимует.

Перед тем, как обрезать розу, нужно сначала удалить все листья. Затем опытные садоводы аккуратно обрезают стебли (под высоту укрытия, не выше). Розу обязательно нужно накрыть на зиму пленкой спандбонда (нетканый материал из расплава полимера). Такой уход поможет цветку перезимовать даже при минус 20 градусов и в снегопад. Пользуйтесь!