Раскидайте в доме и сарае 10 таблеток с тестом — мыши и крысы пропадут: на зимовку не придут

Опытные дачники раскрыли метод «10 таблеток» в борьбе с грызунами. Избавиться от мышей и крыс можно своими силами — даже на зимовку не придут. Дом и сарай под надежной защитой — зверьки туда не сунутся. Просто угостите их таблеткой с тестом — ядовитая «вкуснятина» испортит им аппетит.
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Это средство проверенное, называется «Ратобор», в основе таблетка из теста-брикета, в которой содержится яд для грызунов. Сначала мыши и крысы вкусно отобедают, а потом испустят дух. Выжившие поселятся на других участках, к вам уже не сунутся.