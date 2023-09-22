Раскидайте в доме и сарае 10 таблеток с тестом — мыши и крысы пропадут: на зимовку не придут

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Это средство проверенное, называется «Ратобор», в основе таблетка из теста-брикета, в которой содержится яд для грызунов. Сначала мыши и крысы вкусно отобедают, а потом испустят дух. Выжившие поселятся на других участках, к вам уже не сунутся.