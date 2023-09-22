Только не обрезайте — закиснет! Что нужно сделать с гортензией в сентябре: весной распушится шапками

Как и любое другое растение, гортензия на даче требует особого ухода. Ее нужно подкормить питательными элементами, удобрением. Это позволит уже весной получить пышное цветение. Опасным для гортензии могут стать температурные качели. Многие неопытные садоводы с приходом заморозков спешат обрезать стебельки цветка, но делать этого не нужно.

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Что на самом деле нужно сделать с гортензией в сентябре — весной будет цвести густо. Для начала достаточно аккуратно убрать мохнатые шапки. Сделать это нужно осторожно, чтобы ни в коем случае не задеть ветки. Шапочки проще всего «снять». Так цветок точно не получит «травму». Самое главное — гортензию нужно отправить на зимовку не тронутой, здоровой и облегченной, для этого снимаем тяжесть соцветий.

На самом деле обрезать цветок нужно весной. Спустя некоторое время, гортензия опять распушиться.