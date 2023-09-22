Всего одна таблетка и литр горячей воды — заношенные носки стали белоснежными: трюк из СССР

Наши советские бабушки научили эффективному методу «одна таблетка», разводим чудо-средство в горячей воде и стираем заношенные посеревшие носки — достаем из тазика белоснежными: просто бомба. Жаль, что раньше не знали, теперь стираем белые носочки и белье только так.

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Записывайте рецепт! Сначала нужно замочить носки в воде, намылить, чтобы смыть поверхностную грязь. Далее берем тазик и наполняем его 1 литром горячей воды. Далее растворяем одну таблетку для посудомоечной машины. Затем в эту жидкость нужно всыпать 3 ст.л. вашего любимого стирального порошка, лучше всего взять с эффектом отбеливания. Застирываем носки в растворе, оставляем на 50 минут, максимум до 2 часов. После этого носочки нужно постирать обычным способом в стиральной машинке — достанете кипенно-белыми, кристально чистыми. Эффект вау обеспечен.