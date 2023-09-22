Можно ли стирать по одной вещи в стиральной машине: выяснили раз и навсегда

Нередко бывает, что стирка еще не накопилась до нужного объема, а чистой срочно нужна одна вещь. Хозяйку одолевают сомнения, можно ли запускать режим ради этой единицы. И тогда она начинает судорожно подыскивать, что бы составило ей компанию в барабане и заполнило пустоту.

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Между тем стал известен ответ на пресловутый вопрос: а так можно? Если коротко, тот да. Однако поступать так рекомендуется крайне редко, можно сказать, в экстренных случаях. И все-таки желательно, чтобы общая масса погруженных в барабан вещей составила хотя бы 1–1,5 кг.

Эксперты рекомендуют при спорных ситуациях заглядывать в инструкцию по применению — выкидывать ее после покупки точно не стоит.

По материалам сайта Belnovosti