Налейте это в мясо при жарке: даже самые жесткие участки говядины превратятся в нежную мякоть

Давно известно, что самые мягкие части говядины – это грудинка, плечо или нога. И самые дорогие. Поэтому в ходу у потребителей все мясные участки. При помощи простой хитрости во время готовки можно запросто превратить жесткое мясо в мягкое и нежное.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Лайфхак касается не только говядины, но и всех других видов мяса, будь то курица или свинина. Чтобы мясные блюда получались мягкими, при их приготовлении наливают яблочный уксус. Он не испортит вкус, в процессе готовки испарится, способ эффективен и при варке, и в момент тушения.

А вот для сочности мясо маринуют хотя бы пару часов, в идеале ночь в холодильнике. И перед готовкой его достают и доводят до комнатной температуры.

По материалам сайта Belnovosti