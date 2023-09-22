Положите это в углу спальни или гостиной: ритуал на обогащение – откройте денежный поток своей жизни

Открыть денежный поток и впустить богатство в свою жизнь мечтают многие люди. Существуют даже специальные способы, как это сделать. Провести ритуал и привлечь деньги можно самостоятельно, главное, знать, как.

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Недаром говорят, что деньги к деньгам, ведь привлечь их можно финансами. Надо взять монету с цифрой 5 на аверсе и положить в угол гостиной или спальни своего дома.

По поверью, это способ поможет привлечь деньги в семью, а удача будет сопутствовать не только в финансовой, но и других сферах жизни.

По материалам сайта Belnovosti