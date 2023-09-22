Даже переростки оставляем себе, никому не отдаем: кабачки готовим так, что все просят добавки - рецепт

Кабачки по осени – едва ли не самое популярное блюдо практически в каждой семье. Если даже сами не выращивали овощ, кто-нибудь щедрый одарит им по дружбе или на работе. Только вот мы уже не отдаем вкусный и полезный продукт, а оставляем себе, даже переростки. Поскольку научились их готовить.

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Причем, готовим кабачок так вкусно, что даже дети лопают с удовольствием. Ведь это любимые всеми оладушки, только из овоща. Всего 20 минут – и на столе сытная охапка жареных румяных лепешек.

На полкабачка надо взять полстакана кефира, 1 яйцо, 3–5 ст. ложек муки, 0,5 ч. ложки соды, соль, перец и чеснок по вкусу.

Кабачок очищаем от кожуры и семечек, трем на терке, отжимаем от лишнего сока, подогретый кефир с яйцом, муку, соль и соду соединяем вместе и добавляем к кабачку замешиваем тесто. Не забываем про приправы.

Сковородка обязательно должна быть раскалена с растительным маслом. Жарим оладьи с двух сторон до золотистой корочки и едим горяченькими.

По материалам сайта Belnovosti