Тараканы больше не вернутся: работающий метод с привычными продуктами, и никакой химии

Вряд ли кто-то обрадуется появлению в квартире тараканов. Рыжие насекомые очень живучи, и избавиться от них непросто. Химикаты, которые продаются на прилавках, или используемые дезинсекторами, приводят часто к временному эффекту. Тараканы убегают на побывку к соседям, а потом возвращаются. Замкнутый круг.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Разорвать этот круг могут помочь подручные средства, и отнюдь не химия. Если взять лимон, гвоздику, грейпфрут, то можно приготовить ядреные работающие способы.

Если нарезать лимон на дольки и вставить в них гвоздику, то получится отпугиватель, которого тараканы будут избегать. Расставить его нужно в излюбленных местах.

Гвоздику можно самостоятельно использовать как способ борьбы с тараканами, просто рассыпьте ее там, где любят обитать вредители. И тогда следа их в квартире не будет.

По материалам сайта Belnovosti