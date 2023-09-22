Изобильнее земли в теплице не было: сделали так, как опытные дачники советуют

Из года в год дачники бьются за богатые урожаи, в ход идут все проверенные средства. Разумеется, и теплица, в ней высаживаются все теплолюбивые растения, и во многих регионах нашей большой страны без нее просто не обойтись.

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Но соблюдать севооборот в теплице сложно, а он необходим. Тогда можно прибегнуть к хитрости – перенести конструкцию в другое место, и проблема плодородной почвы будет решена.

Или использовать сидераты. Агроэксперты советуют использовать в закрытом грунте овес, фацелию или рожь. Они давно известны как улучшатели структуры почвы и ее обогащения, и просто незаменимы в процессе оздоровления грядок и подготовки их к посевному сезону.

Овес морозоустойчив, а еще его просто не переносит проволочник, фацелия нормализует кислотность почвы и вытесняет патогенные микроорганизмы, рожь – подавляет рост сорняков.

По материалам сайта Belnovosti