Удобрять клубнику осенью лучше так: подкормка, чтобы ведрами ягоду грести

Дачники торопятся успеть до первых морозов управиться с огородом. Уборкой урожая, разумеется, дело не ограничивается. Работы невпроворот, и один из пунктов – это осенние подкормки. Чуть ли не каждый кустарник в зиму требует удобрения. И клубника тоже.

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В сентябре грядки с клубникой подпитывают суперфосфатом. На один куст требуется высыпать 1 чайную ложку. Также маст хэв осени – это сульфат калия, его разводят водой в пропорции 1 ст. ложка на 10 л, и поливают ягоду, отмеряя по литру на кустик.

Эти подкормки помогают ягоде укрепить корневую систему, что в следующем сезоне позволит добиться большего урожая. Важно также в зиму укрыть ягоду лапником от мороза, чтобы не замерзла, тогда успех гарантирован.