Всего 1 таблетка - и затхлостью в шкафу больше не воняет: смешали с содой

Нередко из платяного шкафа появляется запах затхлости и несвежего белья. Хотя на полках хранятся перестиранные и только чистые вещи. Бороться с такой оказией можно народными методами.

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Причем, достаточно одной таблетки, которая есть в любой семейной аптечке – активированного угля.

Следует взять черную таблетку, растолочь ее в порошок и перемешать с пищевой содой в небольшой низкой миске. Далее поместить этот микс на нижней плоскости шкафа, запах больше не появится.

По материалам сайта Belnovosti