«Настал звездный час»: назван единственный знак зодиака, у которого наступит белая полоса в октябре

Порой все валится из рук и буквально со всех сторон сыплются проблемы. Однако за черной полосой всегда наступает белая. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кому повезет в октябре. Она выделила один знак зодиака, который схватит удачу за хвост. Буквально все у представителей этого зодиакального круга будет получаться на высшем уровне.