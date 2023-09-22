«Настал звездный час»: назван единственный знак зодиака, у которого наступит белая полоса в октябре

Фото: freepik.com

Астролог рассказала, кому улыбнется фортуна удачи.

Порой все валится из рук и буквально со всех сторон сыплются проблемы. Однако за черной полосой всегда наступает белая. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кому повезет в октябре. Она выделила один знак зодиака, который схватит удачу за хвост. Буквально все у представителей этого зодиакального круга будет получаться на высшем уровне. 

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«У Весов настал звездный час в работе. Звезды обещают успешное выступление перед публикой, так что смело принимайте вызов судьбы о выходе с речами. Берите быка за рога и делайте все на свое усмотрение», – поделилась эксперт. 

Ранее астролог рассказала, какие испытания ждут во втором осеннем месяце Стрельцов, Козерогов, Водолеев, Рыб. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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