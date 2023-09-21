В офисе все будут заглядываться: выбирайте только такой жакет — главный тренд 2023 года

Фото: freepik.com

Стилист раскрыла, какой жакет на пике популярности.

Многие женщины переживают, что на работу не в чем ходить. Обычно костюмы быстро надоедают. Также обычно сложно подобрать удачный наряд, чтобы он не выбивался из дресс-кода. Осенью на выручку может прийти жакет, но правильно выбрать хороший фасон. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какой жакет актуален в 2023 году. Она подчеркнула, что надо смотреть не на цвет или ткань, а на фасон.

«Оверсайз у нас все еще в трендах, с вынесенными плечами огромными, также популярны свободные, но приталенные жакеты, а еще база — это жакеты прямого кроя», — отметила стилист.

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Большой плюс, что такой жакет можно носить практически с любым низом. По словам эксперта, особенно трендово смотрится монохромные сочетания с юбкой-карандаш или классическими брюками. Именно такие сочетания чаще можно было увидеть на подиумах в показах осень-зима 2023-2024, пишет портал «А теперь внимание!».

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