В офисе все будут заглядываться: выбирайте только такой жакет — главный тренд 2023 года

Многие женщины переживают, что на работу не в чем ходить. Обычно костюмы быстро надоедают. Также обычно сложно подобрать удачный наряд, чтобы он не выбивался из дресс-кода. Осенью на выручку может прийти жакет, но правильно выбрать хороший фасон. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какой жакет актуален в 2023 году. Она подчеркнула, что надо смотреть не на цвет или ткань, а на фасон.