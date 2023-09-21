Последняя подкормка смородины: внесите до 15 октября, иначе куст может не пережить зимовку

Осенняя подкормка смородины очень важна. Она оказывает огромное влияние на урожайность культуры в предстоящем сезоне. Кроме того, от нее зависит то, как хорошо кустарник перенесет зимовку.

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Если восполнить дефицит питательных веществ до наступления заморозков, смородина сможет заложить большое количество цветочных почек и успеет подготовиться к периоду покоя.

В это время ягодному кустарнику нужен фосфор и калий. Поэтому потребуется смешать сразу два состава.

Чтобы получить первую питательную смесь, нужно растворить 30 г сульфата калия в 10 л воды. А для приготовления второго удобрения необходимо взять 20 г суперфосфата на ведро воды. Оба средства вносятся методом полива.

Источник: издание belnovosti.by