Эти «отходы» превратят почву на даче в чернозем на вес золота: просто внесите в сентябре, а результат поразит

Осенью дачники активно готовят участок к наступлению холодов. Если не позаботиться о почве, то в следующем году будет скудный урожай. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, какая подкормка обязательно для почвы осенью. По ее словам, эффект от такого удобрения будет заметен в следующем сезоне. Для этого понадобится простое средство.
Многие даже не догадываются, что обычная древесная зола из печки в бане может сотворить чудо с их огородом. Отмечается, что такая подкормка очень полезна для моркови, картофеля, помидоров и огурцов, которым для правильного созревания необходимо много калия и фосфора.
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Ароном пояснила, что использовать золу можно несколькими способами, но самый эффективный — в виде раствора, пишет Tut News. Понадобится размешать столовую ложку древесного пепла в трех литрах кипятка и дать отстояться сутки. После этого следует сделать полив грядок.