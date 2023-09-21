Эти «отходы» превратят почву на даче в чернозем на вес золота: просто внесите в сентябре, а результат поразит

Многие даже не догадываются, что обычная древесная зола из печки в бане может сотворить чудо с их огородом. Отмечается, что такая подкормка очень полезна для моркови, картофеля, помидоров и огурцов, которым для правильного созревания необходимо много калия и фосфора.

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Ароном пояснила, что использовать золу можно несколькими способами, но самый эффективный — в виде раствора, пишет Tut News. Понадобится размешать столовую ложку древесного пепла в трех литрах кипятка и дать отстояться сутки. После этого следует сделать полив грядок.